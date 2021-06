NEC breekt clubrecord: zo goed als alle seizoenkaarten uitverkocht

VIDEO / Update Derde autobrand in Nijmeegse wijk in drie weken: ‘Heb helemaal niet aan brandstich­ting gedacht’

5 juni NIJMEGEN - De brandweer is vannacht uitgerukt voor een autobrand op de Paukenstraat in Nijmegen. De auto is total loss. Het is alweer de derde autobrand in drie weken in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost.