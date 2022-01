NEC-directeur Van Schaik: ‘Publiek moet snel terug naar De Goffert’

Dat pleidooi houdt algemeen directeur Wilco van Schaik aan de vooravond van een nieuwe persconferentie van het kabinet, over mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. Komende woensdag is Van Schaik een van de gasten in een nieuwe editie van De Gelderlander-talkshow Stadsgesprekken over de toekomst van NEC. Daarin zal hij uitgebreid schetsen wat er nodig is om de club permanent in het linkerrijtje van de eredivisie te houden.