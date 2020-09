NEC’er Sellouf heeft corona en mist duel met Almere City

NEC communiceerde ruim twee uur voor het duel het nieuws van de eerste coronabesmetting binnen de club. Om wie het ging, meldde NEC niet. Wel dat het positieve geval een selectiespeler betrof.



Sellouf had geen symptomen of klachten. De test werd preventief

afgenomen in aanloop naar het eerstvolgende duel, zoals NEC dat bij de selectiespelers, stafleden en kantoorpersoneel die regelmatig in contact komen met de selectie voorafgaand aan elk competitieduel doet.



Dat Sellouf ontbreekt, zorgt er niet voor dat trainer Rogier Meijer op

het allerlaatste moment moet schuiven in zijn opstelling voor de clash met Almere. Sellouf zit sinds de tweede wedstrijd, tegen Jong Ajax (2-1), op de bank.