NEC hoopt donderdag nieuwe hoofdsponsor te presenteren

Vorige week werd al bekend dat EnergieFlex in financiële nood verkeerde. Nieuws dat bij NEC insloeg als een bom, zo vertelde Van Schaik op dat moment. NEC is meteen op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdsponsor, stelt de algemeen directeur nu: ,,We hebben ons direct strijdbaar getoond om een nieuwe hoofdsponsor te vinden die op ons balkenshirt wil prijken. Vele mensen rondom de club zijn opgestaan om ons te helpen en contacten aan te reiken. NEC betekent echt wat in deze regio merk je op dit soort momenten.”

Morgenmiddag goed nieuws

Wie de nieuwe hoofdsponsor is, laat Van Schaik nog even in het midden: ,,Wij willen opnieuw een hoofdsponsor waar we het verschil mee kunnen maken op het veld en in onze prachtige stad en omgeving. Morgenmiddag verwachten we met goed nieuws naar buiten te kunnen treden, want zoals het er nu naar uit ziet hebben we niet voor niets met z’n allen zo hard gewerkt”