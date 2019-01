NEC kan Goffert nog niet kopen: ‘Van alleen voetbal kan schoorsteen niet roken’

NEC en de gemeente kwamen in 2017 overeen dat de club uiterlijk eind 2019 het stadion voor een bedrag van 7,6 miljoen euro kan overnemen.



Wil de club op lange termijn stappen maken, dan is het cruciaal om het stadion in eigen bezit te hebben, aldus de algemeen directeur. Op dit moment is een overname van het Goffertstadion echter niet aan de orde.



Onlangs maakte de club bekend over het seizoen 20017/2018 een verlies van één miljoen euro te hebben geleden. Van Schaik noemt de overname van het stadion ‘een lastig dossier’: ,,Want met eens in de twee weken één thuiswedstrijd kun je het stadion niet rendabel maken. Daarom zijn we met diverse partijen in gesprek om te kijken of het stadion ook door andere partijen commercieel geëxploiteerd kan worden, zoals ook elders in het land gebeurt.”