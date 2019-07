NEC krijgt van Nijmegen langer de tijd investeerders te vinden voor koop Goffertstadion

Huisuitzet­ting studenten­dis­puut Nijmegen dreigt na afwijzen bezwaar

11:53 NIJMEGEN - Ook in tweede instantie heeft Nijmegen geoordeeld dat het studentenhuis van dispuut THOR, aan de Bijleveldsingel, illegaal is. De studenten trokken aan het kortste eind in een bezwaarprocedure bij de gemeente. Een uithuiszetting dreigt.