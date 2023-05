NEC slikt in blessuretijd gelijkmaker tegen Fortuna Sittard en eindigt op de twaalfde plaats

‘Poep op straat en lawaai’: Het paardenpa­ra­dijs­je van Darla en Pris gaat verloren door een burenruzie

Een handjevol paarden die scharrelen in een biologische weidetuin, kinderen die er hun angst voor paardrijden overwinnen, vrijwilligers die er evenwicht in hun leven vinden. Het ‘natuurinclusieve’ Paard en Zijn creëerde een paardenparadijsje in Malden Noord. Maar wel illegaal. Dus moet alles over een maand stoppen. ,,We hopen dat iemand wat voor ons weet.’’