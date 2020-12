NEC-supporters nu voor de televisie, met RN7 aan: ‘Ik ga hier niet zo juichen als op de tribune’

Eén op vijf zwangere vrouwen is bang of somber; baby's vaak lichter en eerder geboren

16 december NIJMEGEN - Eén op de vijf zwangere vrouwen heeft tijdens de zwangerschap last van angstige of sombere gevoelens. Omdat daar weinig aandacht voor is, worden baby's vaak te vroeg geboren, zijn ze lichter van gewicht en ontwikkelen ze zich minder goed in hun kinderperiode.