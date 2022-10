NEC-supporters zijn onvermoeibaar, maar op een palindroom zitten we niet te wachten

Met video Het is weer zover: touringcar rijdt zich vast onder stadsbrug De Oversteek

NIJMEGEN - Het wordt met meerdere borden aangegeven en de toegang tot het tunneltje is rood-wit geschilderd, maar toch is er weer een voertuig klem komen te zitten onder stadsbrug De Oversteek, op de Weurtseweg in Nijmegen.

3 oktober