NEC wellicht tijdelijk naar leegstaand Achillescomplex in Groesbeek, met plek voor 4500 toeschouwers

Jaloers was ik op mijn vrienden, die mochten vakken vullen

Ik was weer eens samen met Mevrouw Opsnijder in een supermarkt. Ik pak de kwark wel, riep ik, greep in de koeling en FLATS! Daar lag plots een liter witte smurrie op de grond. Het tweede pak kwark had blijkbaar op scherp gestaan.

13 november