Dat zegt Ron van Oijen, voorzitter van de raad van commissarissen van de voetbalclub uit Nijmegen. Van Oijen, ook topman van verzekeraar VIVAT, vergeleek de vraagprijs voor De Goffert met bedragen die zijn neergeteld voor andere stadions.

Kant en klaar

,,GelreDome van Vitesse: ruim 13 miljoen euro. Maar dat is wel een kant en klaar stadion. NAC kan voor minder dan 6 miljoen het stadion terugkopen van de gemeente Breda. Dat stadion is méér waard dan De Goffert. Dat begrijp ik niet. Wij moeten niet meer gaan betalen dan de marktprijs.’’

In november 2017 kwamen NEC en de gemeente na jarenlang praten nog overeen dat de club twee jaar de tijd heeft om het stadion voor 7,6 miljoen te kopen. Van dat terugkooprecht heeft NEC tot op heden geen gebruik gemaakt. Van Oijen wil nu dus bezien of de prijs omlaag kan. Ook zegt hij met de gemeente te willen praten over het afsluiten van een lening.

Financiële steun

De voorzitter van de raad voor commissarissen verbaast zich naar eigen zeggen over de financiële steun die enkele clubs in Nederland wél krijgen van gemeenten. ,,Heracles Almelo en SC Cambuur krijgen leningen van de stad. NEC krijgt nul. Dan moeten investeerders weer instappen.’’

Voor NEC is de koop van het Goffertstadion van wezenlijk belang. De club wil af van het nog tot 2043 lopende huurcontract, dat als een wurgcontract wordt ervaren. NEC moet jaarlijks dik vijf ton neertellen. Bovendien is verbouwing en uitbreiding van het sterk verouderde stadion nodig om meer inkomsten te genereren. Van Oijen stelt overigens dat NEC De Goffert pas kan kopen en verbouwen, als de ploeg van trainer Jack de Gier promoveert naar de eredivisie. ,,Zolang we in de eerste divisie spelen, kunnen we het stadion niet aanpakken."

Staatssteun