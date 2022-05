Necrologie van een flitspaal: geramde 3734 uit Nijmegen (2013 - 2022) was een eredivisiewaardige snelheidsmeter

Soms word je er ineens mee geconfronteerd: je weet pas wat je mist als het er niet is. De krant wordt te laat bezorgd, je club is gedegradeerd, de hond wordt niet meer wakker. Het vergankelijke bestaan van een flitspaal past voor veel mensen vermoedelijk niet in die categorie, want de flitspaal is de brilsmurf van de openbare weg. Geregeld spelen flitspalen een ongewenste rol in vele mensenlevens. Flitspalen zoals flitspaal 3734 in Nijmegen bijvoorbeeld, in de systemen ook wel bekend onder codenaam Energieweg Zuid-West.

Niet meer te redden

Flitspaal 3734 zorgde vorig kalenderjaar precies 8719 keer voor onaangename post bij duizenden mensen. Ze reden te hard van de Gamma naar de ANAC, minstens 54 kilometer per uur dus waar 50 is toegestaan.



De flitspaal? Ze zagen hem niet staan (maar hij hen wel). Hier is de boete, dit is het bedrag, onder aan de brief vindt u het rekeningnummer van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).



Met vriendelijke groeten, flitspaal 3734.



In de nacht van maandag op dinsdag werd flitspaal 3734 vernield. De verslaggever van deze krant zag brede bandensporen in de berm en constateerde dat de paal was omgebogen in een hoek van ongeveer 90 graden -tegen de rijrichting in.