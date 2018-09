Nederlanders geen begaafde sprekers: leer de trucs van Obama, Thatcher en zelfs Goebbels

,,We willen bezoekers verleiden tot meer sprekende overtuigingskracht'', zegt hoogleraar Breij. Dat is waar retorica volgens haar in de kern om draait. ,,Op een talige manier invloed uitoefenen op het handelen en denken van medemensen.''



De hele samenleving is ervan doordrenkt, zegt ze. Door social media, fake news, 'gestuurd' nieuws en het beledigende 'reaguren' op internet ook nog eens actueel als wat. Dus het kan wat aandacht gebruiken. ,,Een dokter moet goed kunnen spreken om duidelijk te maken hoe de patiënt het beste zijn medicijn kan innemen'', legt ze uit waarom welsprekendheid ook in het dagelijkse leven belangrijk is. ,,Op de preekstoel kan een pastoor zieltjes winnen. Advocaten en rechters kunnen alleen maar goed functioneren, als ze argumenten van alle kanten kunnen bekijken en beoordelen.''



De Nederlander is niet zo goed in retorica, , zegt hoogleraar antieke retorica Bé Breij. Premier Mark Rutte zakt door het ijs, ook Geert Wilders is maar een matige spreker en Trump is zelfs 'bagger'. Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls is daarentegen een spreker.