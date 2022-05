Nederlandse hardlopers dragen Freiheitsfeuer over aan Duitsland: ‘Symbool van vriendschap’

Van houten treintjes naar huisgemaak­te pesto: pand van de Engelbe­waar­der verkocht aan de Blonde Pater

NIJMEGEN - Geen houten treintjes, rammelaars of fietsjes, maar huisgemaakte pesto en limonades in de etalage. De iconische speelgoedzaak De Engelbewaarder is verkocht aan de eigenaren van de Blonde Pater. ,,De herkenbare luifel blijft, maar hij krijgt wel een ander kleurtje.”

