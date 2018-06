Nederlandse reiziger moet zonder inenting tegen hondsdolheid naar de tropen

Tv-dierenarts Dr. Pol komt naar Nijmegen

11:11 NIJMEGEN - Jan Harm Pol, beter bekend als The Incredible Dr. Pol, komt naar Nijmegen. De man die wereldberoemd werd met de reality tv-serie op National Geographic Channel is in september te zien in de stadsschouwburg. De show is onderdeel van een theatertour langs elf steden.