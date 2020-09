‘Neem aan dat KNVB tegen martelen is’; voetballer uit kelderklasse wil dat Jong Oranje niet aftrapt in Wit-Rusland

Mijn dierbare ‘Poesieal­bum’ herinnert aan Edith, die maar 10 jaar werd: ‘Het hele gezin werd vergast’

11:25 NIJMEGEN - Het poëziealbum of 'poesiealbum' van de Nijmeegse Lidy Overmeer-Knipping, 87, is oud en vergeeld, maar nog in goede staat. Precies in het midden van het boekje staat links een zonnige tekening van een huis, rechts een rijmpje: '11 augustus is de dag, die je niet vergeten mag', verder gedateerd op 1941.