Negeer de coronacijfers, beteugel je ongeduld: nieuwe denker des vaderlands vindt dat er reden is voor optimisme

De verlenging van de maatregelen hakt er bij veel mensen in. Hoe zorg je als mens dat je optimistisch blijft?

,,Ik heb de neiging om te zeggen ‘Pak een boek en ga lezen’. Maar ik begrijp ook wel dat dat geen oplossing is. Maar we kunnen wel kijken of we iets kunnen doen aan ons ongeduld.



Je hoort nu steeds de roep dat ons perspectief geboden moet worden. Blijkbaar kunnen we er niet goed tegen om te moeten wachten op iets waarvan we niet weten hoe lang het gaat duren.



Hoe hebben we dat verleerd? Er zijn tijden geweest waarin we met oneindig veel meer onzekerheden te maken hadden dan nu. Wij weten veel meer vooruit dan ooit te voren en zijn steeds minder staat om om te gaan met wat we niet weten, wat niet vast staat. Als we ons daarvan bewust worden, kunnen we proberen wat minder ongeduldig te worden.