Nelis wordt Tres Tintas: ‘Restaurantstraat’ Kelfkensbos krijgt er een tapasbar bij

NIJMEGEN - Borrelen en tapas eten in Spaanse sferen: aan het Kelfkensbos in Nijmegen opent deze week een nieuw tapasrestaurant. Dat komt op de plek van restaurant Nelis, dat ermee stopt. Het is opnieuw een verandering in de culinaire straat in hartje Nijmegen.