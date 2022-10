Nelleke wacht lang op reparatie aangepaste fiets: ‘Kan al tien maanden niet goed remmen, levensgevaarlijk’

Nijmege­naar (27) krijgt twaalf maanden voor seks met slapende vriendin en moet haar 6300 euro betalen

NIJMEGEN - Een 27-jarige Nijmegenaar is veroordeeld tot twaalf maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij in Arnhem seks had met zijn toenmalige vriendin terwijl ze sliep. De vrouw verkeerde bovendien onder invloed van pijnmedicatie.

10 oktober