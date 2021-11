Nepcollectanten doen zich voor als studenten en gaan langs de deur voor ‘kankeronderzoek’

NIJMEGEN - In Nijmegen doen nepcollectanten zich voor als studenten van de Radboud Universiteit. Ze proberen zogenaamd geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het Radboudumc is op de hoogte van de actie. ,,We stellen het enorm op prijs als mensen er melding van maken.”

De oranje collectebus van Jantje Beton of de rode jassen van de Hartstichting. Huis-aan-huiscollectanten: wie kent ze niet. Wie doneert, wil natuurlijk wél dat zijn zuurverdiende centen op de juiste plek terechtkomen.

Dat dat niet altijd het geval is, ondervond promovendus en Vox-columnist Adriaan Duiveman afgelopen weekend. Zondag had hij een nepcollectant aan de deur. ,,Iets voor zessen belde er een jongen in een rode Radboudhoodie aan. Hij wilde me een aantal vragen stellen voor een onderzoek van de Radboud Universiteit. De vragen, zo waarschuwde hij, gingen wel om een gevoelig onderwerp: kanker. Vervolgens vroeg hij of ik geld wilde doneren.”

Movember

Duiveman vertrouwde het praatje niet. ,,Hij vertelde dat hij eerstejaarsstudent geneeskunde was en dat hij het kankeronderzoek niet zelf ging uitvoeren, maar studenten in een andere minor wel”, vertelt Duiveman. ,,Toen gingen er alarmbellen bij me af, want waarom zou een eerstejaarsstudent meewerken aan zo’n onderzoek?”

De jongen legde uit dat het ging om een crowdfundingsactie van de Radboud Universiteit. Dat Duiveman de actie niet kon vinden op de website, had er volgens de ‘collectant’ mee te maken dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF) de actie meefinancierde.

Duiveman: ,,Toen heb ik hem gezegd dat ik het een heel raar verhaal vond en hij maar verder moest lopen. De volgende ochtend heb ik contact opgenomen met het Radboudumc. Die zeiden dat medewerkers van het Radboudumc nooit aan de deur komen collecteren.”

Quote ‘Dit maakt mensen wantrou­wend naar collectan­ten die zich wel inzetten voor een goed doel’ Martijn Gerritsen, Radboud Universiteit

De timing van de nepcollectant is geen toeval. Het Radboud Oncologie Fonds is momenteel in het kader van Movember bezig met een grote actie om meer aandacht te vragen voor kankeronderzoek. Het idee achter Movember is dat mannen de hele maand hun snor laten staan om aandacht te vragen voor onder andere mentale gezondheid en prostaat- en teelbalkanker. De woordspeling komt van het Engelse woord voor snor: moustache.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het Radboudumc melding krijgt van nepcollectanten die zich voordoen als medewerkers van het ziekenhuis. De afgelopen jaren gebeurde het vaker op meerdere plekken in Nederland, onder andere in Apeldoorn en Wageningen.

,,We stellen het enorm op prijs als mensen er melding van maken”, zegt Margie Alders, woordvoerder van het Radboudumc. ,,Helaas is het maar beperkt wat we kunnen doen, maar wanneer we een melding krijgen kunnen we in ieder geval actie ondernemen. We vragen mensen dan altijd aangifte bij de politie te doen en zetten een waarschuwing op onze website.”

Woordvoerder Martijn Gerritsen van de Radboud Universiteit is niet op de hoogte van eerdere gevallen waar collectanten zich voordeden als studenten. ,,Maar dit is uiteraard een heel kwalijke zaak. Het maakt mensen wantrouwend naar collectanten die zich daadwerkelijk inzetten voor een goed doel.”

Valse collectanten herkennen Als je twijfelt of er een echte collectant voor de deur staat, kan je altijd vragen om identificatie. Een collectant is verplicht een speciaal identiteitsbewijs bij te hebben waarop staat aan welke organisatie hij of zij verbonden is. Ook moeten ze een afschrift van de collectevergunning kunnen laten zien. Op de website van Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kan je in het collecterooster precies zien welke goede doelen in welke periode een vergunning hebben om te collecteren. Is er twijfel bij één van de bovenstaande zaken? Dan heb je waarschijnlijk te maken met een nepcollectant.

Dit artikel is gemaakt door Voxweb, het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit.