Nergens is het nu zó droog als in de Liemers en rond Nijmegen: ‘Dit is de nieuwe werkelijkheid’

Je mag niet meer roken op station Nijmegen, maar niemand weet het

14 september NIJMEGEN - Even snel een sigaretje opsteken voordat je de trein instapt op station Nijmegen is verleden tijd. Nu de NS alle rookpalen heeft weggehaald, mag er alleen nog op het Stationsplein en bij de bushalte gerookt worden. Voor rokers is het rookverbod nog niet duidelijk.