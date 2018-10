Nergens is het water lager dan op de Waal, halve meter is 'spoorloos'

Feestelij­ke vlaggen en gebak, maar Coming Out Dag blijft nodig

11 oktober NIJMEGEN - Het is Coming Out Dag en daarom hangt er vandaag een regenboogvlag aan de Stevenstoren. Ook is er regenboog-gebak te koop. De kleuren staan symbool voor diversiteit en dat iedereen erbij hoort. Dat is nodig, vinden drie Nijmegenaren die eerder hun coming out beleefden.