Nergens meer ongestraft de Waalkade oprijden, nu ook camera’s aan westzijde: ‘Zie hier nog de gekste dingen’

Op de Waalkade geldt sinds afgelopen najaar een inrijverbod vanaf de westzijde, ter hoogte van de Lage Markt en de Veemarkt. Ronkende motoren, gierende banden en harde muziek vergalden met name in de zomermaanden het woongenot van de buurt. Eenzelfde verbod is er sinds 2018 al voor de oostzijde, ter hoogte van het Holland Casino.

Waalkade verder op slot in strijd tegen overlast: ‘Na anderhalf jaar terreur van hangjeugd is nu de rust wedergekeerd’

Maatregelen succesvol

Op de Veemarkt kwam in juni vorig jaar een bussluis om auto’s te weren van de Waalkade. Daar bovenop kwamen paaltjes op de Lage Markt en Nieuwe Markt.



Die maatregel bleek al snel succesvol, in no time was het met een groot gedeelte van de overlast gedaan.