New York Pizza in Nijmegen overvallen

Scheidings­weg Nijmegen deels afgesloten door kop-staartbot­sing

17:26 NIJMEGEN - De Scheidingsweg in Nijmegen is dinsdagmiddag rond 17.00 uur tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer in de richting van de St. Annastraat. Dat vanwege een kop-staartbotsing.