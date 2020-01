Nick Cave als de grote vertrooster in De Vereeniging

Ooit was Nick Cave iemand om een beetje bang voor te zijn. Een dreigende man uit de onderwereld. Lang, dun, en met haar net zo zwart als zijn muziek.



Van die Nick Cave is anno 2020 weinig over. De man die gisteravond in De Vereeniging met zijn publiek in gesprek ging was vriendelijk, charmant en ontwapenend.



Australiër Cave (62) zit veertig jaar in het vak. Zijn muziek evolueerde van duistere, vlammende rock naar gloedvolle ballades, gezongen met zijn bijzondere, almaar warmer en dieper wordende stem. Hij bouwde een reusachtige cultstatus op en geldt de laatste jaren als een van de meest invloedrijke en geloofwaardige nog actief zijnde popmusici.