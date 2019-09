Nick Cave naar Nijmegen voor persoonlijk concert

Kaarten zijn te koop vanaf vrijdag 6 september om 11.00. Na optredens in uitverkochte zalen over de hele wereld, keert Cave in januari 2020 terug naar Europa. Hij speelt nog eens acht van zijn ‘conversation’ evenementen. Tijdens deze avonden treedt hij solo op en beantwoordt vragen rechtstreeks van het publiek. Poppodium Doornroosje, organisator van het concert, is erg blij met deze legendarische naam. ,,Nick Cave is een unieke artiest met een geweldig repertoire. Het is natuurlijk fantastisch dat hij in Nijmegen te zien is”, zegt Robert Meijerink, programmeur bij Doornroosje. Concertgebouw de Vereeniging past erg goed bij de opzet van het evenement, aldus de zegsman van het Nijmeegse poppodium.

Geen enkel onderwerp is heilig

Cave beschrijft de avonden zelf als ‘an exercise in connectivity’. Geen enkel onderwerp is heilig en het publiek wordt aangemoedigd moedig, uitdagend en confronterend te zijn.



Bij eerdere concerten uit deze serie nam Cave de tijd voor alle vragen. Of ze nu gingen over stoppen met roken, de dood van zijn zoon, zijn wilde verleden of het componeren van muziek.



Nick Cave (1957) begon eind jaren zeventig als punkzanger. Hij was een cultfiguur maar heeft zich ontwikkeld tot een gewaardeerde artiest, schrijver en componist. Als hij met zijn band optreedt, speelt hij voor grote uitverkochte zalen.



Kaarten voor het concert in Nijmegen zijn te koop via Doornroosje.nl.