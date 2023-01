Nico (51) brengt een eerbetoon aan Bon Jovi én oud-bandgenoot Michael op tv: ‘Dit was zijn droom’

MET VIDEOARNHEM/ NIJMEGEN - Een optreden in de Ziggo Dome voor 17.000 man: daar is het bassist Nico Taminiau (51) met zijn Bon Jovi-tribute band de komende tijd om te doen. Niet alleen om een eerbetoon te brengen aan Bon Jovi, maar ook aan oud-bandgenoot Michael, die in september plotseling overleed.