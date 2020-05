Nico woont in de beruchte Piersonstraat: ‘Als ik oud genoeg was geweest, had ik vast meegedaan aan de rellen’

OverburenDirect uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. We spreken iemand met bijzondere buren. Nico Assinck (45) woont in de Piersonstraat, plaats van de hevigste krakersrellen van de jaren 80.

,,Als je het niet weet, dan zie je het niet, maar op deze muur staat de laatste ME-graffiti die over is van die tijd. Ik geloof dat de tekening zelfs tot monument is verklaard en hij maakt officieel deel uit van de Canon van Nijmegen.

,,De Piersonstraat was in februari 1981 toneel van wat men wel noemt de ‘grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied, na de Tweede Wereldoorlog’. De aanleiding? Men wilde hier huizen afbreken en een parkeergarage bouwen, in tijden van hoge woningnood.

Quote Ik was me meteen bewust van de geschiede­nis van deze plek, want ik was al geïnteres­seerd in de historie van de stad en daar las ik veel over Nico Assinck

,,Hier stond pakhuis De eenhoorn en dat was gekraakt. De hardhandige ontruiming van de krakers liep uit op een veldslag waar ook buurtbewoners aan meededen.

,,Er kwamen hier tweehonderd ME-busjes door de straten, er waren vijf tanks, een helikopter en een pantserwagen. Ze hebben zo’n tweeduizend man ingezet, waaronder militairen. Ze gebruikten traangas. Die parkeergarage is er uiteindelijk nooit gekomen.

,,Als ik destijds oud genoeg was geweest, had ik vast meegedaan aan de rellen. Ik ben niet voor parkeergarages op plekken waar ze niet nodig zijn. Ik vind het goed dat het is gebeurd, want anders had ik hier niet gewoond.

,,Ik ben heel blij met deze flat. Ik woonde namelijk al veel te lang in een studentenflat en ik dacht dat ik geen kans maakte op een eigen woning. Ik reageerde in de zomer op deze woning en ik denk dat iedereen op vakantie was, want ineens mocht ik hem hebben.