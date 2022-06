Nicolette wil een hondenopvang op de campus in Nijmegen: ‘Zo zitten ze niet de hele dag thuis’

Als het aan Nicolette Hollands ligt, wordt dit scenario binnenkort werkelijkheid. Zij wil graag een hondenopvang beginnen op de universiteitscampus – een kinderopvang is er al. Om de animo te peilen, plaatste ze deze week een berichtje in de rubriek Vraag en Aanbod op Radboudnet (alleen toegankelijk voor mensen met een RU-account), de interne website van de Radboud Universiteit.

,,Het aaien van een hond werkt stressverlagend”, vertelt Hollands. ,,Het lijkt me geweldig als we het zo kunnen organiseren dat studenten langs kunnen komen om tijd met de honden door te brengen.”

Coronahonden

Win-win, denkt de medewerkster van Campus & Facilities. Het idee kwam bij haar op toen ze berichten las over honden die in coronatijd waren aangeschaft, maar toen hun baasjes weer op kantoor werden verwacht, verweesd achterbleven. ,,Een opvang op het werk lijkt me de ideale oplossing. In de lunchpauze kun je zelfs even met je eigen hond gaan wandelen.”