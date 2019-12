Niels (31) loopt weg uit ziekenhuis in Nijmegen en verdwijnt spoorloos

Brunnink werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis. De politie wil vanwege privacyoverwegingen niet inhoudelijk ingaan op de opname, maar laat weten dat het ging om ‘een onverwachte opname’. Wanneer de vermiste man werd opgenomen in het ziekenhuis laat de politie eveneens in het midden. Sinds zondagmiddag 16.15 uur is de Ommenaar spoorloos.



De politie maakt zich zorgen om de man. ,,Het is wel opmerkelijk dat iemand wegloopt uit een ziekenhuis. Dat roept wel vragen op en wij willen graag weten of het goed met hem gaat’’, aldus politiewoordvoerder Simen Klok. Klok laat weten dat Brunnink niet afhankelijk is van medicatie.



De politie heeft momenteel geen aanwijzingen waar de vermiste Ommenaar zich momenteel begeeft. ,,Wij zijn momenteel niet concreet ergens aan het zoeken. Wij doen een beroep aan mensen om uit te kijken naar de vermiste man’’, vervolgt Klok.