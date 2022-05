Niemand gaat Vierdaagse-veteraan Bert (89) snel inhalen: ‘Record wordt voor mijn dood niet verbroken’

Nijmegen schiet onderne­mers met geldzorgen te hulp met centraal punt

NIJMEGEN - Ondernemers in Nijmegen die in de schulden zitten of dreigen te komen, kunnen voor hulp binnenkort terecht bij een centraal punt van de gemeente. Vanwege de toegenomen kans om in de schulden te belanden, wil de gemeente het schuldhulpverleningstraject voor deze groep verbeteren.

23 mei