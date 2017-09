Niemand kent de uitkomst van de Hilckmann-affaire

Delen van de oude slachtlijn gaan straks naar de Filipijnen en zelfs Australië.

Wanneer de Hilckmannhallen aan het Waalfront helemaal leeg opgeleverd worden en de gemeente Nijmegen de gebouwen en het terrein kan overnemen weet nog niemand. Formeel hoeft Hilckmann het complex pas op 31 juli 2018 'bezemschoon' op te leveren aan de gemeente. Maar in het verkoopcontract van 2015 staat op een bijvelletje dat Hilckmann die overdracht aan de koper, Nijmegen, ook mag uitstellen. In het lopende juridische steekspel tussen Nijmegen Hilckmann kan dat zomaar gebeuren. Nijmegen zou het liefst morgen al over de gebouwen willen beschikken om nog meer vaart te zetten achter de nieuwbouwontwikkeling aan het Waalfront. Wethouder Bert Velthuis heeft er al enkele malen voor gepleit. Maar de gesprekken hierover verlopen uiterst moeizaam: Hilckmann en Nijmegen communiceren nu al maanden alleen via hun advocaten.

Het gesloten slachthuis Hilckmann (links) aan de kop van de Waalhaven. Nog steeds is onduidelijk wanneer de oude hallen overgaan naar de gemeente Nijmegen.

Voor de inboedel van Hilckmann stonden de opkopers afgelopen juni in de rij. Het meeste spul is verkocht. Maar Hilckmann heeft nog er nog geen cent van gezien. Want op die opbrengst van de veiling is beslag gelegd door de gemeente Nijmegen. Zoals op zoveel rekeningen van de voormalige slachterij. Hilckmann zou het liefst een tweede veiling organiseren voor het resterende deel van de inventaris. Maar volgens een woordvoerder van Hilckmann ligt Nijmegen dwars. De spullen zouden bij de opstallen horen, kreeg Hilckman via de advocaten te horen.



Niemand durft te voorspellen wanneer de juridische strijd tussen Nijmegen en Hilckmann tot een einde komt. Nijmegen wil tot het gaatje gaan om de miljoenen die voor het slachthuis zijn betaald terug op de gemeenterekening te krijgen. Nijmegen voelt zich opgelicht door Hilckmann omdat de aangekondigde en beoogde verhuizing naar Haps waar een nieuwe slachterij zou worden opgebouwd, plots niet doorging. Hilckmann is zich nog steeds van geen kwaad bewust. Het wijst vanaf dag één na het schrappen van de beloofde investeringen in Haps en de sluiting van het Nijmeegse slachthuis op de gewijzigde omstandigheden, zoals het wegvallen van de Chinese markt. Maar Nijmegen accepteert dat niet.

Oktober

Het afgelopen jaar is al een reeks processen gevoerd, vooral veel kort gedingen. Het opvallende is dat beide partijen - Nijmegen en Hilckmann - zich in veel gevallen als de winnaar beschouwen van die rechtszaken. Maar het zijn tegelijk slechts tussentijdse vonnissen, soms over relatief kleine onderdelen van de verkoopdeal. De echte strijd gaat over de 21 miljoen euro die Nijmegen overboekte en die de gemeente terug wil. Dat is een strijd van de lange adem in een bodemprocedure. Op vier oktober wordt een nieuwe tussentijdse uitspraak van de rechter verwacht. Mogelijk maakt de rechter dan de hoogte van de schade voor Nijmegen bekend. Althans dat hoopt de gemeente. Maar zelfs bij zo'n uitspraak heeft Nijmegen het geld nog niet terug dat is uitbetaald. Dat vergt weer nieuwe procedures, zo beseffen ze in het gemeentehuis.

Juridisch gevecht

Misschien gaan die juridische gevechten nog wel drie, vier jaar duren. Intussen lopen de juridische kosten op. Nijmegen koerst nu al richting een miljoen euro.



Het raadslid Noël Vergunst vroeg zich in november vorig jaar daarom al eens af of het doorzetten van de procedures wel zo slim is. Zelfs als Nijmegen de bodemprocedure uiteindelijk wint, is het maar de vraag of Nijmegen de miljoenen van de koopsom ooit terugontvangt. ,,Want wie weet gaat Hilckmann wel failliet. En wat resteert er dan nog voor Nijmegen", zo vroeg Vergunst zich af. Het raadslid stelde daarom destijds al hardop de vraag of het toch niet slimmer zou zijn een poging te doen met Hilckmann om de overlegtafel te gaan zitten. ,,We jagen elkaar nu op. Wie heeft de diepste zakken, daar lijkt het op uit te draaien", voegde Vergunst er aan toe. Het stadsbestuur zweeg na de opmerkingen van Vergunst.



Gepolariseerd

De woordvoerder van Hilckmann, Peter de Haan, zegt desgevraagd dat de verhoudingen met de gemeente 'inderdaad zeer gepolariseerd zijn'. Verrassend is dat niet te noemen, na de vele rechtszittingen die al zijn geweest. De woordvoerder zegt eigenlijk niet te weten waar Nijmegen op uit is, behalve het toedekken van eigen gemeentelijk falen. ,,Deze zomer heeft de kantonrechter in een zaak die ex-werknemers tegen ons handen aangespannen laten weten 'dat Hilckmann voldoende aangetoond heeft dat er een financiële noodzaak was om het slachthuis te sluiten'. Daar zou Nijmegen van kunnen leren."

Iedereen optimistisch

Nijmegen op haar beurt wijst weer op uitspraken van de rechter deze zomer, waaruit bleek dat Hilckmann wel alvast 1,4 miljoen euro boete aan de gemeente zou moeten betalen. Want dat was volgens de rechter de afspraak in het verkoopcontract voor het geval dat het slachtbedrijf toch niet verplaatst zou worden. Maar het 'gekke' is dat die uitspraak van de rechter uiteindelijk geen plek gekregen heeft in het eindvonnis. En dus staat Nijmegen nog steeds met lege handen. Alle hoop bij de gemeente is nu gevestigd op de uitspraak van 4 oktober. Maar ook Hilckmann kijkt daar met optimisme naar uit.