Niemand stapt in de bus van Paul Eigenhuijsen: actie vooralsnog geen succes

Jodiumpil­len inslaan? Niet doen, zegt nucleair geneeskun­di­ge Radboudumc: ‘Zorgt voor schijnvei­lig­heid’

NIJMEGEN - Mensen slaan massaal jodiumtabletten in, nu Poetin dreigt met nucleaire wapens en twee grote kerncentrales in Oekraïne in handen heeft gekregen. Maar dat heeft geen zin, stelt nucleair geneeskundige Marcel Janssen van het Radboudumc in Nijmegen. ,,Het is onwaarschijnlijk dat de hoeveelheid straling schadelijk zou zijn voor ons.’’

14:21