‘Niet alles wat leuk is voor sommigen, is leuk voor anderen’

Huizen­prijs daalt maar woning­markt blijft krap: ‘De gekte en het hoge overbieden, dat is voorbij’

NIJMEGEN - Hoewel de huizenprijzen zijn gedaald en er meer woningen worden aangeboden, blijft het een krappe markt. Met name in Nijmegen is nog steeds weinig te kiezen omdat de vraag zo groot is. In de regio's rond Nijmegen en in Noordoost-Brabant is meer keus, maar ook daar houdt het niet over.

10 oktober