Niet-geboosterde Carlijn (17) gaat wel mee op schoolreis naar Italië: ‘Dan maar buiten wachten’

Want in Italië moet je geboosterd zijn (of hersteld van corona) om horecagelegenheden en musea binnen te komen. Reden voor haar moeder Dorrit Grosfeld om een brandbrief te schrijven aan de Kinderombudsman: laat jongeren onder de 18 zelf kunnen kiezen voor een boosterprik.



,,En geef ze zo hun vrijheid terug waar ze zó naar verlangen.” Voor Carlijn is deze leeftijdsgrens extra zuur: slechts vier dagen na thuiskomst uit Italië wordt ze 18 en komt ze, zoals het nu geregeld is, pas in aanmerking voor die boosterprik.