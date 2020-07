‘Niet laten testen op corona wegens vakantie is echt té egoïstisch’

Nijmegen is op zoek naar beste plek voor nieuw 50-meterbad

7:00 NIJMEGEN - Zwembad Dukenburg en Zwembad West verdwijnen binnen 5 tot 7 jaar. In plaats van beide zwemvoorzieningen komt er één centrale badlocatie met een 50-meterbassin. Dit jaar wordt onderzocht welke plek in Nijmegen hiervoor de beste is.