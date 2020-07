‘Niet laten testen op corona wegens vakantie kun je té egoïstisch noemen’

Forse stijging aantal corona­tes­ten in Nijmegen en Tiel

8:16 NIJMEGEN - Bij GGD Gelderland-Zuid is een flinke stijging te zien van het aantal mensen dat zich op corona heeft laten testen. Vorige week meldden zich 2800 personen in de teststraten in Nijmegen en Tiel. Gemiddeld sinds de start op 1 juni waren dit er tussen de 2000 en 2200. In de vierde week van juni waren dit er nog minder.