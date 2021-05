Niet minder maar juist méér horecazaken openden de deuren: niets te zien van verwachte kaalslag door corona

Dat blijkt uit cijfers van horeca-onderzoeksbureau Datlinq, dat constateerde dat het aantal eet- en drinkgelegenheden vorig jaar ondanks de coronacrisis licht is gestegen. Eind december waren er in Nederland zo’n 43 duizend restaurants, cafés, afhaalzaken, lunchrooms en ijssalons, enkele honderden meer dan een jaar eerder.



In Nijmegen kwamen er 13 zaken bij, bovenop de 517 die er in die gemeente al waren. Het is een stijging van 2,5 procent, wat zelfs nog weinig is vergeleken met gemeenten als West Maas en waal (plus 5 procent) en West Betuwe (plus 6,9 procent). Maar in die gemeenten gaat het om relatief kleine aantallen, vergeleken met Nijmegen. In Arnhem kwamen er ook meer horecazaken: negen om precies te zijn.