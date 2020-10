Niet-versmald deel van Graafseweg in Nijmegen krijgt óók minder asfalt

Deze huisarts heeft nu zelf corona en moest zijn patiënten waarschu­wen: ‘Alsof er een vrachtwa­gen over me heen is gereden’

6 oktober NIJMEGEN - De afgelopen maanden was huisarts Tim olde Hartman rots in de branding voor veel coronapatiënten. Zaterdag testte hij zelf positief. Olde Hartman is huisarts in de praktijk Oosterhout/Nijmegen-Noord, getrouwd en vader van drie kinderen.