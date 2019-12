Nieuw centrum werkt het liefst met therapeuten die zelf een eetstoornis overwonnen

‘Ben je ervaringsdeskundig?’

Human Concern opende vorige maand een vestiging in een statig pand in de Sint Annastraat in Nijmegen. ‘Ben je ervaringsdeskundig en heb je een opleiding tot therapeut op minimaal hbo-niveau’, is de tekst waarmee Human Concern therapeuten werft.



Het centrum, met zes vestigingen in Nederland en eentje in Portugal, telt 180 medewerkers en heeft gemiddeld achthonderd cliënten in behandeling. Therapeuten die zelf ooit cliënt zijn geweest, noemt Human Concern ‘ervaringsprofessionals’.



Het klassieke beeld van de therapeut die met een neutraal gezicht naar je luistert, maar die met geen tien paarden iets over zichzelf zal vertellen, is volgens Wilmer achterhaald. Of zou dat snel moeten zijn.