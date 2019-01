Nieuw cyberteam voor politie in de regio

Nijmeegse Mondial College was toevallig doelwit van nep-drei­ging schools­hooting

16:00 NIJMEGEN - De 20-jarige verdachte uit Beverwijk die maandagavond op internet dreigde met een ‘schoolshooting’ op het Nijmeegse Mondial College, heeft deze school puur toevallig als doelwit gekozen. ,,Dat heeft de recherche laten weten die de verdachte vandaag (dinsdag, red.) heeft ondervraagd. Uit de verhoren is gebleken dat er totaal geen connectie is met Nijmegen of de school. Hij heeft gezocht via Google en is willekeurig uitgekomen bij het Mondial College”, meldt rector Gert-Jan Jansen.