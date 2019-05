Nieuw festival op Roze Woensdag :‘Een extravagante en uitbundige viering van de liefde’

opinie Ook Het Talent verlaagt ouderbij­dra­ge voor hoogbegaaf­den naar 500 euro

8:30 NIJMEGEN - Basisschool Het Talent in Nijmegen verlaagt de vrijwillige ouderbijdrage voor hoogbegaafde leerlingen volgend schooljaar van 1.145 euro naar 500 euro. Die verwachting schrijft Conexus-bestuurder Toine Janssen vandaag in een opiniestuk in deze krant (zie hieronder).