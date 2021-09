Nieuw, iconisch gebouw moet Nijmeegse Novio Tech Campus meer allure geven: ‘Anders missen we de boot’

Veel Nijmegenaren merken nu waarschijnlijk weinig van het bestaan van de Novio Tech Campus, maar het is een belangrijke plek. Vanuit de kennis van de Nijmeegse universiteit en ziekenhuizen ontstaan jonge bedrijven, die vervolgens hier kunnen doorgroeien. Het zijn er nu ruim zeventig, maar het einde komt in zicht.



De campus moet snel doorgroeien, zegt algemeen directeur Bert Krikke. Het risico bestaat dat bedrijven die nu ontpoppen in Heyendaal, zich straks bij gebrek aan ruimte in Nijmegen vestigen op andere campussen, bijvoorbeeld in Enschede, Leiden of High Tech Campus Eindhoven. ,,Dan missen we de boot.’’



Allure van FiftyTwo Degrees

De campus heeft meer ruimte nodig, maar moet ook veranderen, zegt Krikke. ,,Als je het glas halfleeg ziet, kun je zeggen: in de huidige vorm zit er geen groei in. De ruimte is krap en de kwaliteit is onvoldoende. Het moet een community worden. Ik kan er nu geen auto huren, er is te weinig horeca, er is geen congrescentrum. De groene kwaliteit is schaars: er is gras, een beukenhaag en stenen.’’