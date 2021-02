Nieuw Indiaas restaurant in Nijmeegse binnenstad: ‘Ideaal voor studenten en mensen met smalle beurs’

NIJMEGEN - Goed nieuws voor liefhebbers van een goede tikka masala of kip tandoori: op 1 juli is Nijmegen een Indiaas restaurant rijker. Als alles meezit, opent Siddiquer Rahman die dag de deuren van een nieuw restaurant met die keuken en maakt hij een doorstart in het huidige Indian Way op Kelfkensbos.

Mocht het tegenzitten met de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus, dan gaat Rahman bezorgen. ,,Natuurlijk, ondernemen in coronatijden is een gokje. Maar ik ga ervan uit dat de restaurants in de zomer gewoon weer open mogen. Sowieso: ik weet zeker dat er in Nijmegen een behoorlijke markt is voor Indiaas eten. Was de Indiase keuken in Europa tot voor kort vooral populair in Engeland, nu zie je dat die ook in de rest van Europa steeds meer voet aan de grond krijgt.”

Niet dat er nu geen Indiase restaurants in de stad zijn. Sterker: Rahman werkte jarenlang zelf in de keuken van Indian Way op Kelfkensbos, een van de oudste Indiase restaurants in de regio. Dat is, niet geheel toevallig, ook een van de restaurants die hij in de zomer met drie oud-collega's overneemt. ,,Daar gaan we verder onder dezelfde naam. Het andere restaurant komt op de plek waar nu Don Pedro is gevestigd.‘’ Dat zit aan de Ridderstraat in de Benedenstad. ‘’Daar serveren we ons Indiase eten waarschijnlijk onder een andere naam.”

Studenten

Rahman mikt op liefhebbers van de Indiase keuken én op mensen met een smalle beurs. ,,Nijmegen is natuurlijk een studentenstad bij uitstek. Juist voor die doelgroep is Indiaas eten aantrekkelijk: het is vers, gezond en hoeft niet veel te kosten.”