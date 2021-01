Nieuw Maria Montessorigebouw van Radboud wil ontmoetingen tussen studenten stimuleren

,,Het gebouw is erop ingericht om ontmoetingen tussen studenten te stimuleren”, zegt een woordvoerder van de Radboud Universiteit. Dat is een groot verschil met de oude situatie, die op een doolhof leek: door nauwe gangen moesten studenten hun weg naar de collegezalen zien te vinden.



,,Waar men elkaar nog weleens kwijt kon raken in de Thomas van Aquinostraat, is er nu alle ruimte om elkaar tegen te komen. Maar helaas kan dat pas na de coronacrisis in volle glorie.”



Ondanks de coronacrisis wisten de bouwvakkers de klus binnen de gestelde termijn te klaren. Waar zij beton stortten, timmerden en zaagden, in de schaduw van het Erasmusgebouw, lag voorheen de stenig ogende Thomas van Aquinostraat.



Daar konden studenten van onder meer politicologie, sociologie en psychologie terecht voor hun colleges en studie-uren. Omdat het nieuwe gebouw minder vierkante meters in beslag neemt dan de gesloopte onderwijscomplexen, is er meer plek voor een inbedding in het groen.