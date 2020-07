Nieuw Montessorigebouw bijna klaar, Radboud Universiteit wil nog verder vernieuwen

NIJMEGEN - Het Maria Montessorigebouw op de campus van de Radboud Universiteit, gebruiksklaar met ingang van het nieuwe kalenderjaar, oogt nog wat stenig. Het is de bedoeling dat het terrein wordt omgetoverd in een oase van groen. Hierna heeft de universiteit nog meer bouwplannen.

Rondom het Montessorigebouw komen glooiende grasvelden en wandelpaden. Het oorspronkelijke bos wordt deels in ere hersteld om het geheel een natuurlijke uitstraling te geven.

Het nieuwe onderwijsgebouw voor de faculteit der Sociale Wetenschappen komt in de plaats van de grotendeels gesloopte Thomas van Aquinostraat. Doordat de nieuwbouw hoger is, zijn er minder vierkante meters bebouwd. Dat moet ervoor zorgen dat de vernieuwde campus in een veel groenere omgeving kan worden ingebed.

In amper twee jaar is door bouwvakkers het nieuwe studiecomplex neergezet van vier en vijf verdiepingen. Zonder vertraging, ondanks de handicap in de laatste maanden van verplicht afstand bewaren in coronatijd.

Een van de grooste bouwoperaties

De nieuwbouw is een van de grootste bouwoperaties sinds de aanleg van de Thomas van Aquinostraat in de jaren 1977 tot 1985. Gehuisvest waren hier studies als sociologie, psychologie, managementwetenschappen en politicologie. Het Montessorigebouw wordt met de modernste technieken volledig energieneutraal. Blikvanger is het grand café dat twee bouwdelen met elkaar verbindt. Een deel van de studieruimtes ligt ondergronds. Veel glas moet er mede voor zorgen dat de nieuwbouw niet te betonachtig oogt.

Het is na de oplevering van het Grotiusgebouw (rechtenfaculteit, 2014) en tandheelkundegebouw (volledige renovatie, 2017) de derde grote bouwprestatie van de Radboud Universiteit in korte tijd. In januari 2019 werd de sloop afgerond van het voormalige hart van de campus van de universiteit: de Thomas van Aquinostraat. Afbraak was noodzakelijk omdat de onderwijsruimtes te klein en afgeleefd zouden zijn.

Vernieuwen

De Radboud Universiteit is nog niet klaar met vernieuwen. Sloop van het Spinozagebouw, voorheen Psychologenlab, wordt overwogen. Op die plek komt dan nieuwbouw voor de faculteiten van Filosofie (filosofie, theologie en religiewetenschappen) en Letteren. Er zijn ook plannen om in het gezichtsbepalende Erasmusgebouw onder meer studentenwoningen en een hotel te huisvesten.