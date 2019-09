Nieuw onderzoek bewijst: hometrainer is medicijn tegen ziekte van Parkinson

NIJMEGEN - Patiënten in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson hebben baat bij regelmatig sporten in eigen huis. Driemaal per week op de hometrainer levert een betere motoriek op. Dat effect is even groot als het effect van gangbare parkinsonmedicijnen, ontdekten onderzoekers van het Radboudumc.

Parkinsonpatiënten zijn gebaat bij beweging. Maar het is lastig om dat trouw te doen. Zeker met lichamelijke en geestelijke beperkingen valt het niet mee: buitenshuis sporten of thuis met vaste regelmaat oefeningen doen.

Onderzoekers van het Radboudumc hebben daar iets op gevonden: een hometrainer met ingebouwde games. En wat blijkt? De patiënten werden door de games zó gemotiveerd, dat ze driemaal per week minstens een half uur fietsten. Promovenda Nicolien van der Kolk: ,,We waren blij verrast dat de mensen met Parkinson het sporten zo goed volhielden.’’

Motiverende app

De onderzoekers toetsten de effecten tijdens de Park-in-Shape studie (resultaten vandaag gepubliceerd). Deelnemers werden in twee groepen verdeeld. In beide groepen kregen ze een motiverende app en kregen ze beloningen in het vooruitzicht gesteld als ze zouden gaan sporten. Een partner die de afwas zou doen, bijvoorbeeld.

De ene (controle)groep deed thuis alleen rek- en strekoefeningen, terwijl deelnemers uit de andere groep een hometrainer in huis kregen, waarop ze minstens drie keer per week gedurende 30-45 minuten stevig moesten fietsen. Dankzij de games op de hometrainer bleef het voor de deelnemers leuk, uitdagend en motiverend. De fietsers konden pacman spelen of tegen een ‘eerdere prestatie’ van zichzelf of tegen andere fietsers racen.

Uitdaging op maat

De patiënt kreeg een uitdaging op maat, doordat het systeem de moeilijkheid van het spel aanpaste aan zijn of haar hartslag. Bovendien werden de uitdagingen groter als iemand fitter werd.

De fietsende patiënten hadden na de studie een duidelijk betere conditie en motoriek. Het bereikte effect is vergelijkbaar met dat van de gebruikelijke parkinsonmedicijnen. ,,De controlegroep ging 4.2 punt achteruit, terwijl de klachten van de fietsers gelijk bleven. Dat is bij een progressieve ziekte als Parkinson echt een bijzondere winst!”, verduidelijkt hoofdonderzoeker Bas Bloem. ,,Een farmaceut zou bij drie punten al in zijn handen wrijven.”

