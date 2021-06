Nieuw seizoen ‘Ik geloof in mij’ en René le Blanc doet weer mee

Zwangere huisarts Mieke verzekert met hand op hart én buik: het is beter om je als zwangere te laten vaccineren

29 juni NIJMEGEN - Huis- én vaccinatiearts Mieke Dubbers uit Nijmegen is ook maar een mens. Dus toen zij zwanger was en de coronavaccinatie aanstaande, dacht zij ook even: oh jee, moet ik die prik wel nemen? Hoe zit het met de veiligheid van mijn kindje? Ontwikkelen de orgaantjes zich zoals het hoort? Krijg ik misschien sneller een miskraam?