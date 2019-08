Nieuw speelveld in Lent onbruikbaar door glasscherven: afgraven en opnieuw inzaaien

updateNIJMEGEN/LENT - Het duurt langer voordat het speelveld in Lent veilig is. De grond die vervuild is met glas wordt afgegraven, er komt andere aarde die opnieuw wordt ingezaaid.

In eerste instantie dacht men dat reiniging van het oppervlak voldoende zou zijn. Vandaag heeft de gemeente besloten dat een drastischer aanpak nodig is. ,,We willen zeker weten dat het veilig is", zegt een woordvoerster.

Lees ook PREMIUM Glas in zand van gloednieuw speelterrein Lent: hekken moeten verwondingen voorkomen Lees meer

Dat betekent dat het langer duurt voordat de speeltuin weer open kan. Volgende week start het herstelwerk. De gemeente hoopt het in de vakantie te kunnen afronden. Ook wordt nagegaan hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dat dit een grote blunder is, daar zijn ze het in het stadhuis over eens.

Buurt en kinderopvang trokken aan de bel