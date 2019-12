Nieuwbouw Jerusalembuurt niet van gas af: ‘Dan zijn het geen sociale huurwoningen meer’

Alleen als de overheid financieel bijdraagt, kan de nieuwbouw in de Nijmeegse buurt Jerusalem volledig gasloos worden. Anders is het niet haalbaar, meldt woningcorporatie Talis. 'Corporaties en hun huurders kunnen niet alleen de kosten van verduurzaming betalen. Daarover zijn we met de gemeente in gesprek.’



Volgens Talis zouden de toekomstige woonlasten in Jerusalem kunnen dalen als de woningen volledig gasloos worden. Dat vergt echter een extra investering van 1,8 miljoen euro, boven op de 41,5 miljoen euro die de woningcorporatie voor de nieuwbouw uittrekt.



'Dat is voor Talis niet haalbaar. We moeten dan huren vragen boven de 700 euro, waardoor het geen sociale huur meer is en de woningen onbetaalbaar worden voor de huidige bewoners. Dat willen we zeker niet', schrijft projectmanager Dorien van den Brink in een brief aan de bewoners.